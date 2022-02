Sabatini | “Vlahovic alla Juventus una roba ignobile ed insopportabile”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Walterha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’attuale direttore sportivo della Salernitana ha spiegato le ragioni della separazione con il Bologna: “Pensavo fosse amore e invece era un calesse. Sono stato dimesso da Saputo dopo una brutta sconfitta in casa. Mi ero messo a completa disposizione e la mattina dopo mi ha detto che le nostre strade dovevano dividersi. L’unica spiegazione per quella scelta è che gli stavo sul cazzo. Perché sono uno a cui capita spesso, soprattutto ai presidenti. A Bologna potevamo prendere una direzione che non abbiamo avuto il tempo di prendere”. Su Sinisa Mihajlovic: “Uomo meraviglioso. È un grande allenatore ma deve arrivare a raccogliere qualcosa. Scegliere una squadra che allestisca una rosa per fare 65-70 punti e uscire dal grigiore. L’avrei visto benissimoLazio”. L’ex ds della ...

Il tecnico viola presenta la sfida contro gli emiliani. "Massima attenzione, abbiamo di fronte tre mesi da vivere in apnea" ...Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: "Pirlo? Era un'ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla rice ...