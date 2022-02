Roma, sciopero dei mezzi pubblici: caos in città: chiuse metro A e C. Disagi sulla Roma - Lido (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì nero per i trasporti : è in corso, dalle 8:30 lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl - Fna e Faisa - Cisal. Il servizio sarà garantito ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Venerdì nero per i trasporti : è in corso, dalle 8:30 lonazionale di 24 ore indetto dai sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl - Fna e Faisa - Cisal. Il servizio sarà garantito ...

Advertising

InfoAtac : #info #atac - #sciopero - Metro A: ultime corse ore 8.30 poi chiusura Metro B/B1: regolare Metro C: ultime corse h… - fattoquotidiano : “Ieri giravo per Roma con un piccolo cartello ‘sciopero della fame – no discriminazione’ e mi ha fermato ben due vo… - fattoquotidiano : Trasporti, il 25 febbraio è sciopero nazionale: possibili disagi in tutta Italia. Ecco le fasce garantite per Milan… - TuttoSuRoma : RT @abunomnes: E dopo Ognissanti a Roma al vaglio la possibilità di introdurre la festività di Tuttiimezzi #venerdi #Roma #sciopero #atac - InfoAtac : @Mj26Rubio trovi i dettagli dello sciopero su -