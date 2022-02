Roma. Cibi mal conservati e non tracciati in minimarket e locali pubblici: sequestri e multe (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Controlli a minimarket e pubblici esercizi nelle località di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, XIV Gruppo Montemario. Dalle verifiche sono emerse una serie di irregolarità, tali da far scattare sanzioni per un ammontare superiore a 8mila euro. Le principali anomalie accertate nelle attività commerciali hanno riguardato la mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita, l’ assenza di indicazioni sulla tracciabilità dei prodotti e altri illeciti amministrativi. In un esercizio si è provveduto anche al sequestro di un consistente quantitativo di buste di plastica non biodegradabili, quindi non conformi alla vigente normativa. Nel corso dei sopralluoghi presso vari ristoranti e locali ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Controlli aesercizi nelletà di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina sono stati effettuati dalla Polizia Locale diCapitale, XIV Gruppo Montemario. Dalle verifiche sono emerse una serie di irregolarità, tali da far scattare sanzioni per un ammontare superiore a 8mila euro. Le principali anomalie accertate nelle attività commerciali hanno riguardato la mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita, l’ assenza di indicazioni sulla tracciabilità dei prodotti e altri illeciti amministrativi. In un esercizio si è provveduto anche al sequestro di un consistente quantitativo di buste di plastica non biodegradabili, quindi non conformi alla vigente normativa. Nel corso dei sopralluoghi presso vari ristoranti e...

