LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa. Comanda Mowinckel (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL DIRETTA LIVE 11.02 Il trial è stato interrotto per verificare le condizioni di Weidle, caduta a metà tracciato. 11.00 Kira Weidle (Germania) non conclude la sua prova. 10.57 Ragnhild Mowinckel è un fulmine! La norvegese balza al comando abbassando il crono di Brignone di 0”28. 10.56 Deciso cambio di passo per la bergamasca, terza a +0”31 con rallentamento nel finale. 10.55 Seconda la rossocrociata Haehlen (+0”15). Goggia in testa di -0”41 alla prima fotocellula! 10.54 Tocca a Joana Haehlen, autrice del miglior crono 24 ore fa. Dopodiché sarà il turno di Sofia Goggia. 10.53 Quinta a +0”90 Curtoni, che ieri aveva chiuso in settima posizione. 10.52 Parte Elena Curtoni! La slovena Ilka Stuhec intanto è sesta ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL11.02 Il trial è stato interrotto per verificare le condizioni di Weidle, caduta a metà tracciato. 11.00 Kira Weidle (Germania) non conclude la sua. 10.57 Ragnhildè un fulmine! La norvegese balza al comando abbassando il crono didi 0”28. 10.56 Deciso cambio di passo per la bergamasca, terza a +0”31 con rallentamento nel finale. 10.55la rossocrociata Haehlen (+0”15).indi -0”41 alla prima fotocellula! 10.54 Tocca a Joana Haehlen, autrice del miglior crono 24 ore fa. Dopodiché sarà il turno di Sofia. 10.53 Quinta a +0”90 Curtoni, che ieri aveva chiuso in settima posizione. 10.52 Parte Elena Curtoni! La slovena Ilka Stuhec intanto è sesta ...

