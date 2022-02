Diffidati Milan-Udinese: i rossoneri a rischio squalifica in vista del Napoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Milan, dopo il deludente pareggio con la Salernitana, vuole subito tornare al successo contro l’Udinese nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I rossoneri, però, dovranno anche fare attenzione alle ammonizioni in vista dello scontro scudetto con il Napoli in programma domenica 6 marzo. In particolar modo nella lista dei Diffidati figurano ben tre calciatori: Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Brahim Diaz. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il, dopo il deludente pareggio con la Salernitana, vuole subito tornare al successo contro l’nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I, però, dovranno anche fare attenzione alle ammonizioni indello scontro scudetto con ilin programma domenica 6 marzo. In particolar modo nella lista deifigurano ben tre calciatori: Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Brahim Diaz. SportFace.

