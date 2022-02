Carnevale 2022 a Giarratana, sfilate di carri e gruppi mascherati: ecco il programma (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giarratana – Ci siamo. Tutto pronto per l’edizione 2022 del Carnevale di Giarratana. E’ l’edizione della ripartenza, la prima dell’era Covid, con l’auspicio che la pandemia possa gradatamente scomparire e lasciare il posto alla normalità. Intanto, però, nel rispetto delle norme anticontagio, si vuole far festa. E, da questo punto di vista, nella Perla degli Iblei comincia una stagione nuova. L’assessore Giacomo Puma, in accordo con il sindaco Lino Giaquinta, si sta muovendo proprio lungo questa direzione. “Avremo tre carri allegorici che sfileranno – dice – con i temi più svariati, dalla satira politica all’impegno sociale, a cui saranno affiancati dei gruppi in maschera. Abbiamo raccolto anche l’adesione di alcune classi scolastiche e, più in generale, grazie al supporto del Centro ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Ci siamo. Tutto pronto per l’edizionedeldi. E’ l’edizione della ripartenza, la prima dell’era Covid, con l’auspicio che la pandemia possa gradatamente scomparire e lasciare il posto alla normalità. Intanto, però, nel rispetto delle norme anticontagio, si vuole far festa. E, da questo punto di vista, nella Perla degli Iblei comincia una stagione nuova. L’assessore Giacomo Puma, in accordo con il sindaco Lino Giaquinta, si sta muovendo proprio lungo questa direzione. “Avremo treallegorici che sfileranno – dice – con i temi più svariati, dalla satira politica all’impegno sociale, a cui saranno affiancati deiin maschera. Abbiamo raccolto anche l’adesione di alcune classi scolastiche e, più in generale, grazie al supporto del Centro ...

