Beppe Fenoglio | un prodigio di lingua e stile oltre la retorica

Il suo libro di esordio avrebbe dovuto intitolarsi Racconti della guerra civile e invece uscì da Einaudi, nel '52, con il titolo I ventitré giorni della città di Alba nella collana che oggi diremmo di talent, «I Gettoni», promossa da Elio Vittorini. Il titolo d'autore in piena Guerra Fredda suonava allora ambiguo, almeno per il lessico di senso comune, nei confronti dei fascisti repubblichini come se indirettamente li nobilitasse. E non lo avrebbe mai voluto l'autore del volume, Beppe Fenoglio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

