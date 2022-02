(Di venerdì 25 febbraio 2022) La convocazione dell’incontro tenuto in mattinata presso la sede deldiè arrivata dopo un paio di ore dall’inizio del volantinaggio organizzato dall’Unione Sindacale di Base nei pressi dell’ospedale SS. Annunziata, per ribadire la netta contrarietà del sindacato aldi gara di InnovaPuglia relativo all’affidamento del servizio delle mense neglie in altre strutture sanitarie. L’incontro con il direttore generale Colacicco, alla presenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, ha assunto sin da subito toni piuttosto franchi. Abbiamo dunque saputo che i nostri timori di un peggioramento della qualità del servizio, come diretta conseguenza di questo, sono ampiamente condivisi dalla direzione Asl. Si va verso la standardizzazione del servizio di ...

TarantiniTime : Bando ristorazione ospedali. Anche l’Asl di Taranto esprime preoccupazione nell’incontro con l’Usb… - PugliaStream : Ristorazione nelle strutture sanitarie, dieci offerte per il maxi-bando - corrmezzogiorno : #Bari Ristorazione nella sanità, undici offerte per il bando -

Ultime Notizie dalla rete : Bando ristorazione

Virtù Quotidiane

... imprese agricole: scadono il 30 giugno termini per ottenere garanzie per liquidità 22 Aprile 2021 Ristori Covid,bis per: domanda dal 4 maggio 4 Maggio 2021 Emergenza Covid, 6 ...Per l'esperto in attività di ricezione turistico e alberghiera e l'esperto nel settore della, come requisito specifico è stato richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado ...Dionisio: "Il progetto multidisciplinare entra nella fase operativa. Importante per allargare i principi del vivere sano".Favorire le attività di inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora è l'obiettivo di un nuovo bando lanci ...