Advertising

ilpost : A Ravanusa alla gente sembra di sentire ancora odore di gas - ag_notizie : L'arcidiocesi si stringe ancora attorno alla comunità di Ravanusa: il sindaco D'Angelo accende la lampada di San Ge… - enmoveme : Da Ravanusa alla transizione energetica: un’analisi del rischio della rete del gas - rpennarola : @ilgiornale Intanto, come da copione, avete spento i riflettori sul disastro causato da Italgas a Ravanusa, nessuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa alla

AgrigentoNotizie

... e una di Medica concernente il gettone di presenza da devolvere al comune di. Una delle ... razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio eviolenza. Il 19 gennaio 2018 è stata nominata ...... la prima in Italia, è stata anche una vittoria per l'avvocato Raffaella Lauricella (nella foto), originaria di. Con la pronuncia è stato congelato lo stopretribuzione dei cinque ...All’interno del centro storico di Ravanusa, tra via Saffi e via Firenze ... del nostro paese per il suo carisma e la sua capacità di avvicinare le persone alla fede. La piazzetta sarà oggetto di ...A Biancavilla i tecnici di Italgas hanno illustrato il sistema ‘Picarro Surveyor’ che monitora le reti gas per individuare le dispersioni.