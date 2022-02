Pokémon Presents: annunciata la data del prossimo direct (Di giovedì 24 febbraio 2022) The Pokémon Comany ha annunciato la data del prossimo direct Pokémon Presents, l’evento si terrà a breve, ecco quando The Pokémon Company ha annunciato che questo fine settimana avrà luogo un nuovo direct Pokémon Presents, la presentazione avrà luogo in data domenica 27 febbraio alle ore 15:00. Secondo l’account Twitter ufficiale dei Pokémon giapponesi, lo spettacolo durerà 14 minuti. Tuttavia, non sono state fornite informazioni su ciò che verrà mostrato durante la presentazione. Pokémon Presents: il prossimo direct in data 27 febbraio La data del 27 febbraio coincide con il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 febbraio 2022) TheComany ha annunciato ladel, l’evento si terrà a breve, ecco quando TheCompany ha annunciato che questo fine settimana avrà luogo un nuovo, la presentazione avrà luogo indomenica 27 febbraio alle ore 15:00. Secondo l’account Twitter ufficiale deigiapponesi, lo spettacolo durerà 14 minuti. Tuttavia, non sono state fornite informazioni su ciò che verrà mostrato durante la presentazione.: ilin27 febbraio Ladel 27 febbraio coincide con il ...

