Pesci (Di giovedì 24 febbraio 2022) La scrittrice Deb Caletti afferma: “Ci sono momenti normali e momenti normali e ancora momenti normali, e poi, all’improvviso, succede qualcosa di grandioso. Passato e futuro s’incontrano nel presente nel tuo big bang personale, e niente... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) La scrittrice Deb Caletti afferma: “Ci sono momenti normali e momenti normali e ancora momenti normali, e poi, all’improvviso, succede qualcosa di grandioso. Passato e futuro s’incontrano nel presente nel tuo big bang personale, e niente... Leggi

Advertising

repubblica : Allarme siccità, il Po è secco. La magra peggiore degli ultimi trent'anni: moria di pesci e agricoltura a rischio [… - luca_zangelmi : @ChiaradeMart Ciao bella Carlotta, sono Luca Zangelmi, come va/stai? Ho 50 anni, single, pesci, alto cm 170, capell… - eddajesu : RT @antorendina: Le sirene per le bombe a Kiev, una invasione di terra, e c'è chi pensa allo sport, alle finali di pallone, al GP di Russia… - salvatorecozza1 : RT @antorendina: Le sirene per le bombe a Kiev, una invasione di terra, e c'è chi pensa allo sport, alle finali di pallone, al GP di Russia… - francescobonfi_ : RT @antorendina: Le sirene per le bombe a Kiev, una invasione di terra, e c'è chi pensa allo sport, alle finali di pallone, al GP di Russia… -