Muore in un college di New York, domani la salma di Claudio rientra in Italia: sabato i funerali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È atteso per la giornata di domani il rimpatrio in Italia della salma di Claudio Mandia, lo studente 17enne trovato senza vita in un college di New York. Il feretro, a quanto si apprende, dovrebbe arrivare a Battipaglia (Salerno) nella giornata domani. La camera ardente dovrebbe essere allestita in serata nella chiesa di Santa Maria della Speranza dove sabato, alle 9.30, saranno celebrati i funerali del giovane L'articolo proviene da Anteprima24.it.

