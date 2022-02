L’Aquila – Biondi | 383 tecnici sono una goccia nel mare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) – «Per il Pnrr non è un problema di soldi ma di risorse umane. Per spendere i finanziamenti messi a disposizione dell’Italia – per ammissione dello stesso ministro dell’Economia, Daniele Franco -“crescerà il ruolo degli enti locali e questo è uno dei punti più delicati, perché servono competenze adeguate”. Giusto: ecco perché occorre potenziare la capacità amministrativa dei Comuni, attraverso l’assunzione di, in assenza dei quali si rischia di non riuscire a spendere i miliardi messi a disposizione dal Pnrr». È quanto dichiara il sindaco del, Pierluigi(FdI, nella foto). “Aver individuato solo 383negli Enti decentrati – continua– deve far preoccupare non solo il Governo ma tutti i sindaci d’Italia. Da una nostra stima infatti – ribadisce...