I miei violentatori assolti ma credo ancora nella giustizia E alle ragazze dico | denunciate

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Parla la ragazza di 22 anni al centro del processo per violenza di Ravenna finito in assoluzione. Di quella notte di 5 anni fa non ha ricordi: "È possibile che mi abbiano drogata. Dopo quello che mi è successo sono scappata da tutto. Ora però sono più forte e non mi non mi...

"Non ho un progetto concreto, vorrei solo essere felice durante questo viaggio che chiamiamo vita". Adele è giovane. E ha ancora fiducia nella giustizia. Nonostante la giustizia abbia assolto l'uomo ...Adele oggi è una giovane donna che si sente violentata due volte. Dal trentenne romeno con cui ha avuto un rapporto sessuale non consenziente nel 2017 durante una nottata alcolica di cui niente ...Parla la ragazza di 22 anni al centro del processo per violenza di Ravenna finito in assoluzione. Di quella notte di 5 anni fa non ha ricordi: "È ...Bravissima, non finirò mai di ringraziarla. Sono dovuta tornare nel buco con una pattuglia per le indagini: hanno trovato e preso il mio elastico dei capelli e le cuffiette che mi erano cadute, hanno ...