Guerra, maggioranza già in tilt. Al Pd non basta la condanna di Salvini: «Esci dall’ambiguità» (Di giovedì 24 febbraio 2022) La situazione è troppo seria, oltre che grave, per poterci ricamare su un commentino ironico. Ma tant’è: solo in Italia poteva accadere che un sedicente governo di unità nazionale traballasse mentre si combatte una Guerra a poco più di 1500 chilometri da Trieste. È la solita storia: la sinistra sfrutta qualsiasi accidente, persino il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, pur di regolare i conti in coalizione e quindi con Matteo Salvini. Un vero paradosso vedere gli eredi dell’ex-Pci, partito legato a filo triplo al Cremlino comunista, fare ad altri gli esami di europeismo e di atlantismo. Salvini: «Mandato pieno a Draghi» Non è bastato il «mandato pieno a Draghi», annunciato dal leader della Lega dai microfoni di Radio Libertà a spegnere sul nascere la fiammella della polemica. Così come non ha soddisfatto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) La situazione è troppo seria, oltre che grave, per poterci ricamare su un commentino ironico. Ma tant’è: solo in Italia poteva accadere che un sedicente governo di unità nazionale traballasse mentre si combatte unaa poco più di 1500 chilometri da Trieste. È la solita storia: la sinistra sfrutta qualsiasi accidente, persino il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, pur di regolare i conti in coalizione e quindi con Matteo. Un vero paradosso vedere gli eredi dell’ex-Pci, partito legato a filo triplo al Cremlino comunista, fare ad altri gli esami di europeismo e di atlantismo.: «Mandato pieno a Draghi» Non èto il «mandato pieno a Draghi», annunciato dal leader della Lega dai microfoni di Radio Libertà a spegnere sul nascere la fiammella della polemica. Così come non ha soddisfatto ...

Advertising

CarloCalenda : La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra… - riotta : Letta alza il tono a sinistra contro la guerra di Putin: bene. Ora tocca al governo #Draghi schierare l'Italia cont… - adri1963 : RT @CarloCalenda: La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra parlam… - SpagnaAzione : RT @CarloCalenda: La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra parlam… - PessolanoDonato : RT @CarloCalenda: La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra parlam… -