Green Pass e mascherine al chiuso, Galli: «Indispensabili» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le riaperture «sono sacrosante», ma «non bisogna mollare del tutto sulle misure». È il messaggio che il professor Massimo Galli lancia in un'intervista a La Stampa del 24 febbraio in vui è tornato a parlare della situazione Covid, in Italia e non solo. Covid, Galli sui vaccini: «Unico modo per uscirne» Secondo l'infettivologo bisogna ancora spiegare come i vaccini debbano essere considerati «unico modo per uscire davvero dalla pandemia». Un concetto espresso sottolineando come tutti devono avere tre dosi, che «i bambini vanno protetti», in modo tale da sfruttare questo periodo in maniera utile ad affrontare le evenienze dell'autunno. Il rischio ormai è noto e riguarda la prospettiva che il virus possa mutare in maniera sfavorevole, ma con una popolazione largamente vaccinata avrebbe minori chances di ripetere i gravi danni causati nei periodi peggiori ...

