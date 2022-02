F1, Sebastian Vettel: “Sbagliato correre in Russia, se si andrà io non correrò” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giornate di Test ufficiali per la F1, ma non solo. La guerra tra Russia ed Ucraina ha sconvolto tutto il mondo ed ovviamente è arrivata anche a toccare i vari piloti presenti a Barcellona. Uno su tutti è stato Sebastian Vettel, direttore della Grand Prix Drivers Association (GPDA), che ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla possibilità di correre il GP di Russia. Le parole del tedesco dell’Aston Martin, riportate da Motorsport: “Ovviamente stamattina sono rimasto scioccato dopo le notizie che ho sentito. Penso che sia orribile quello che sta succedendo, ovviamente se si guarda il calendario noi abbiamo una gara in programma in Russia. Per quanto mi riguarda, non dovrei andare, non andrò. Penso che sia Sbagliato correre lì”. Prosegue: “Mi ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giornate di Test ufficiali per la F1, ma non solo. La guerra traed Ucraina ha sconvolto tutto il mondo ed ovviamente è arrivata anche a toccare i vari piloti presenti a Barcellona. Uno su tutti è stato, direttore della Grand Prix Drivers Association (GPDA), che ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla possibilità diil GP di. Le parole del tedesco dell’Aston Martin, riportate da Motorsport: “Ovviamente stamattina sono rimasto scioccato dopo le notizie che ho sentito. Penso che sia orribile quello che sta succedendo, ovviamente se si guarda il calendario noi abbiamo una gara in programma in. Per quanto mi riguarda, non dovrei andare, non andrò. Penso che sialì”. Prosegue: “Mi ...

