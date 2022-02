Dieta Mediterranea, simbolo indiscusso del Cilento: non è solo uno stile di vita (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Arturo Calabrese simbolo indiscusso del Cilento, e per estensione del Meridione tutto, è la Dieta Mediterranea. Nata in un angolo del territorio cilentano, essa non è semplicemente una regola da seguire quando si è a tavola, ma uno stile di vita che abbraccia totalmente l’esistenza ed il modo di vivere. L’idea di partenza è gioco forza legata al cibo e all’alimentazione basandosi su quegli alimenti tipici dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo ed in particolare, stando all’idea originaria, Italia e Grecia, ma all’elenco si sono aggiunti anche Marocco, Spagna, Portogallo, Croazia e Cipro. Essa fu riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco in quel Nairobi in Kenya il 16 novembre del 2010, dopo una lunga ed estenuante contrattazione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Arturo Calabresedel, e per estensione del Meridione tutto, è la. Nata in un angolo del territorio cilentano, essa non è semplicemente una regola da seguire quando si è a tavola, ma unodiche abbraccia totalmente l’esistenza ed il modo di vivere. L’idea di partenza è gioco forza legata al cibo e all’alimentazione basandosi su quegli alimenti tipici dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo ed in particolare, stando all’idea originaria, Italia e Grecia, ma all’elenco si sono aggiunti anche Marocco, Spagna, Portogallo, Croazia e Cipro. Essa fu riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco in quel Nairobi in Kenya il 16 novembre del 2010, dopo una lunga ed estenuante contrattazione ...

