Covid: Ecdc, tutta Europa resta in rosso scuro (Di giovedì 24 febbraio 2022) tutta l'Europa continua ad essere segnalata per la terza settimana consecutiva in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per Covid - 19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)l'continua ad essere segnalata per la terza settimana consecutiva in, il colore del massimo rischio epidemiologico per- 19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dal ...

Advertising

carlo_scano : Non è che le scemenze, se messe su un cartellone, perdano la caratteristica di essere tali. Perchè non ci riferisci… - vitiello_silvia : @alefranchina E qui c’è la spiegazione dell’ECDC, incluso il fatto che si fa per questo motivo solo in alcuni paesi: - SLN_Magazine : Covid, mappa Ecdc: Italia e tutta Europa restano in rosso scuro. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - MianiAttilio : COVID,MAPPA ECDC: ITALIA E TUTTA EUROPA RESTANO IN ROSSO SCURO - In Italia ulteriori 57.890 contagi e altri 320 mor… - OpiLecce : Covid. La nuova mappa Ecdc: il virus circola ancora parecchio, Italia e Ue sempre in rosso scuro -