C’è posto per Cody?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Al momento in cui scrivo l’editoriale odierno, non c’è ancora una conferma ufficiale sulla prossima destinazione diRhodes. Ritorno in WWE? Bluff e rimane in AEW? Ritiro? Ciò che è certo è che la WWE nello scorso episodio di Raw abbia voluto giocare sulle aspettative dei fan. The Miz nel presentare il suo compagno di tag-team contro Rey e Dominick (poi dimostratosi Logan Paul) ha fatto uso del termine “dashing” e ha detto facesse parte di una famiglia di lottatori, mentre l’account Twitter della compagnia ha riportato l’espressione “smoke and mirrors”, nome della vecchia theme song di Rhodes. In questo articolo voglio giocare anche io, provando a vedere dove potrebbe venire inseritoin tempo per la prossima edizione di Wrestlemania. Non ho considerato atleti le cui strade sembrano già tracciate, come l’impiego in categoria tag-team di ...