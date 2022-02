Abramovich in discussione, Bryant: 'Gli va tolto il Chelsea' (Di giovedì 24 febbraio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) - La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina potrebbe costare cara anche a Roman Abramovich. Il magnate russo, patron del Chelsea dal 2003, è finito nel mirino del parlamentare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) - La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina potrebbe costare cara anche a Roman. Il magnate russo, patron deldal 2003, è finito nel mirino del parlamentare ...

Advertising

sportli26181512 : #Abramovich in discussione, #Bryant: 'Gli va tolto il #Chelsea': Il parlamentare inglese ha chiesto sanzioni import… - TuttoMercatoWeb : In UK è in discussione Abramovich. Bryant: 'Perché è ancora proprietario del Chelsea?' -