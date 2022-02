Zero a zero palla al centro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Corsi, ricorsi e controricorsi... La ricerca di un punto di consistenza per una forza alternativa a destra e sinistra è ormai spasmodica (le amministrative di primavera incombono). Ecco allora i gran rifiuti di Calenda e le manovre di Toti e Carfagna. Renzi che cerca di portare a casa voti da destra e Letta che, da ancora più lontano, osserva. Casini, da par suo, prova fascino per l’idea federativa (a patto che lo veda protagonista). Ma c’è sempre l’ipoteca chiamata Berlusconi... «La parola centro mi fa schifo». Con il distratto disprezzo da dandy del pensiero debole, Carlo Calenda ha bucato con uno spillone il gommone di salvataggio dei naufraghi della politica, costringendoli a rimanere sulla spiaggia di quella terra di mezzo dove da 20 anni si contano più partiti che elettori. Clemente Mastella, che aveva gonfiato il canotto ed era pronto a salpare, ci è rimasto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Corsi, ricorsi e controricorsi... La ricerca di un punto di consistenza per una forza alternativa a destra e sinistra è ormai spasmodica (le amministrative di primavera incombono). Ecco allora i gran rifiuti di Calenda e le manovre di Toti e Carfagna. Renzi che cerca di portare a casa voti da destra e Letta che, da ancora più lontano, osserva. Casini, da par suo, prova fascino per l’idea federativa (a patto che lo veda protagonista). Ma c’è sempre l’ipoteca chiamata Berlusconi... «La parolami fa schifo». Con il distratto disprezzo da dandy del pensiero debole, Carlo Calenda ha bucato con uno spillone il gommone di salvataggio dei naufraghi della politica, costringendoli a rimanere sulla spiaggia di quella terra di mezzo dove da 20 anni si contano più partiti che elettori. Clemente Mastella, che aveva gonfiato il canotto ed era pronto a salpare, ci è rimasto ...

