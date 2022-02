Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice spara a zero sulla redazione: "Alcuni di noi trattati come figli di serie B" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Non posso parlare male di nessuno ma come in tutte le famiglie ci sono figli di serie A e figli di serie B". É questa la riflessione che l'ex dama Marika Geraci fa in merito al trattamento che la redazione di Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Non posso parlare male di nessuno main tutte le famiglie ci sonodiA ediB". É questa la riflessione che l'ex dama Marika Geraci fa in merito al trattamento che ladi

Advertising

TizianaFerrario : sono già 61 mila le donne e i bambini scappati dalle città del #Donbass per paura degli scontri con l’esercito ucra… - ItaliaViva : La violenza sulle donne è un problema degli uomini. @DonaConzatti - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - diorsunset_ : comunque il mondo sta andando a rotoli da qua barbara non è più a uomini e donne - Jinxesssss : RIASSUMO: in discoteca senza se e senza ma t’avrei limonata, qui ad uomini e donne ho da recitare la carta del brav… -