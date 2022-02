Sinner-Hurkacz | ATP Dubai 2022 | orario d’inizio | canale tv | programma in chiaro | streaming

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Domani, giovedì 24 febbraio, il torneoDuty Free Tennis Championships, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di, negli Emirati Arabi Uniti, vedrà disputarsi i quarti di finale del tabellone principale del singolare maschile, con tutti gli incontri. Tra i sei match previsti (compresi due quarti di doppio), è inanche la sfida tra l’azzurro Jannik, numero 4 del tabellone, ed il polacco Hubert, testa di serie numero 5, nel secondo match dalle ore 12.00 italiane sul Centre Court. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv insu SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, nonché ingratuito su supertennis.tv ed in ...

Eurosport_IT : SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese… - WeAreTennisITA : SINNER BENE SU MURRAY ?? Dura praticamente solo un set la sfida di secondo turno a Dubai fra Sinner e Murray: Jannik… - SuperTennisTv : ?? Jannik ai quarti di Dubai! ?? #Sinner si aggiudica in due set (7-5 6-2) la sfida con Murray. Al prossimo turno sf… - la_staxy : RT @Eurosport_IT: SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese e vola… - solounastella : RT @WeAreTennisITA: SINNER BENE SU MURRAY ?? Dura praticamente solo un set la sfida di secondo turno a Dubai fra Sinner e Murray: Jannik cam… -

Domani nei quartitroverà dall'altra parte della rete il polacco Hubert, n.11 ATP e quinta testa di serie, amico e compagno di doppio dell'altoatesino anche in questo torneo. A Dubai ...ore 12 McDonald vs (2) Rublev a seguire (5)vs (4)non prima delle ore 16 Djokovic o Khachanov vs Vesely o Bautista Agut a seguire (Q) Berankis vs Daniel o ShapovalovTra i sei match previsti (compresi due quarti di doppio), è in programma anche la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del tabellone, ed il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 5, nel ...Sinner affronterà ai quarti il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo e quinta testa di serie. Un problema agli addominali (come era già accaduto alle Atp Finals di Torino) obbliga invece ...