Prima gli insulti, poi il voto alla Raggi: ecco l'incredibile dietrofront di Calenda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Virginia Raggi è stata eletta presidente delle commissioni speciali Expo 2030. Fin qui nulla di strano. Quello però che più fa insospettire è che a eleggerla sono stati i calendiani. Proprio così, Azione, il partito di Carlo Calenda, sul Movimento 5 Stelle ha fatto dietrofront. Immediata la reazione di Italia Viva che ha puntato il dito: "Decisione folle, noi tenuti all'oscuro". D'altronde solo qualche settimana fa Calenda ne aveva per tutti i grillini. Qui uno spezzone del suo intervento a Tagadà in cui con i Cinque Stelle non ci andava per il sottile

