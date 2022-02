Pamela: appello bis per lo stupro, atti a Perugia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) appello bis ma solo relativamente all'aggravante della violenza sessuale per Innocent Oseghale in relazione alla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo fatto a pezzi fu trovato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022)bis ma solo relativamente all'aggravante della violenza sessuale per Innocent Oseghale in relazione alla morte diMastropietro, la 18enne romana il cui corpo fatto a pezzi fu trovato in ...

Carmela_oltre : RT @Tg3web: È stato Innocent Oseghale a uccidere Pamela Mastropietro. Lo ha stabilito la Cassazione, rinviando però a un nuovo processo d'a… - Tg3web : È stato Innocent Oseghale a uccidere Pamela Mastropietro. Lo ha stabilito la Cassazione, rinviando però a un nuovo… - FrancoScarsell2 : Confermata dalla Cass. la condanna per il nigeriano Innocent Oseghale,per l’orribile fine di Pamela Mastropietro,la… - infoitinterno : Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma ergastolo per Oseghale ma chiede appello bis per lo stupro - infoitinterno : Pamela Mastropietro: Cassazione conferma ergastolo per Oseghale, ma dispone appello bis per lo stupro -