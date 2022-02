Nonna Margherita in lacrime | “Mariagrazia in pericolo Non mangio e non dormo più”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ in. La popolare star del web piange perImperato, la nipote che l’ha resa celebre con video e siparietti che in questi anni hanno spopolato su Facebook e Instagram. Le condizioni della ragazza, ricoverata da settimane a Londra per un problema cardiaco, non sono ancora delle migliori. A informarci sullo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BMussatti : RT @11Giuliano: Supporter: Napoli, gioventù bruciata! tutto normale a 20 anni ...... Vi chiedo una preghiera per questa ragazza che da ieri… - CronacaSocial : Nuovo importante aggiornamento sulle condizioni della nipote della signora star del web: ecco cosa ha dichiarato la… - zottolam : RT @11Giuliano: Supporter: Napoli, gioventù bruciata! tutto normale a 20 anni ...... Vi chiedo una preghiera per questa ragazza che da ieri… - NapoliToday : #Cronaca Maria Grazia Imperatrice esce dalla terapia intensiva: 'Ora la strada è meno faticosa con mamma al mio fia… - paccio69 : RT @11Giuliano: Supporter: Napoli, gioventù bruciata! tutto normale a 20 anni ...... Vi chiedo una preghiera per questa ragazza che da ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonna Margherita

Non ci sarà più alcun aggiornamento sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice . Ad annunciarlo, via social, è stata: 'Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti, quando Mariagrazia starà bene e avrà le forze vi aggiornerà. Mi dispiace ...Dicevamo,è tante cose, fa tante cose, preferibilmente con un cocktail in mano (è così ... Nella cover di Camouflage sei mimetizzata , appunto, in mezzo alle amiche di tua. Perché hai ...Nonna Margherita in lacrime per la nipote: "Non mangio da giorni, penso sempre a te, oggi è il mio onomastico" ...C'è ancora ansia per le sorti di Mariagrazia Imperatrice. La giovane influencer è ricoverata in un ospedale di Londra per problemi cardiaci. Mariagrazia è nota per i video con sua nonna Margherita che ...