Morte di David Rossi: il pm Marini: "Sul suo computer 35 link sui suicidi"

All'epoca dei fatti, fu tra i pm che indagarono sulla Morte del manager senese, ex capo della comunicazione di Mps: "Nessun dubbio che fosse omicidio"

borghi_claudio : Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - borghi_claudio : Domani per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi verrà audito Giuseppe Mussari. - borghi_claudio : Ora audizione PM Natalini in commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - controradio : Morte Rossi, pm Marini: 'I bigliettini di David furono letti sul tavolo' - Borghi_Tv : @Corriere FATE. SCHIFO. ?? -