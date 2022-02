LIVE – Lecce-Cittadella 1-2, Serie B 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alle 18:30 di mercoledì 23 febbraio Lecce e Cittadella scenderanno in campo nel turno infrasettimanale. Entra nel vivo la venticinquesima giornata e la capolista, dopo il successo sul Crotone, vuole blindare la vetta della classifica. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 18:30. AGGIORNA LA DIRETTA Lecce-Cittadella 1-2 Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa DIRETTA testuale. FINISCE LA PARTITA 90+3 – Il Lecce sta producendo il massimo sforzo! Carambola impazzita all’interno dell’area del Cittadella, che in qualche modo si salva 90+1 – Coda pericoloso! L’attaccante si coordina e al volo di sinistro lascia partire un gran tiro: splendida risposta di Kastrati 90? – Ci saranno cinque ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alle 18:30 di mercoledì 23 febbraioscenderanno in campo nel turno infrasettimanale. Entra nel vivo la venticinquesima giornata e la capolista, dopo il successo sul Crotone, vuole blindare la vetta della classifica. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 18:30. AGGIORNA LA1-2 Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questatestuale. FINISCE LA PARTITA 90+3 – Ilsta producendo il massimo sforzo! Carambola impazzita all’interno dell’area del, che in qualche modo si salva 90+1 – Coda pericoloso! L’attaccante si coordina e al volo di sinistro lascia partire un gran tiro: splendida risposta di Kastrati 90? – Ci saranno cinque ...

