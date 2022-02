Inter, ieri ad Appiano discorso di Inzaghi alla squadra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Inter riparte dopo la sconfitta contro il Sassuolo È già tempo di guardare avanti per l’Inter che venerdì sera sarà impegnata contro il Genoa nell’ottava giornata del girone di ritorno. Nella giornata di ieri, Simone Inzaghi è stato a colloquio con la squadra per analizzare la sconfitta di domenica e cercare di ripartire. “Il momento difficile dell’Inter è già stato analizzato in più aspetti: dal calendario alla stanchezza, passando per i cali che solitamente hanno le squadre di Simone Inzaghi nella seconda metà di stagione alla scarsa verve realizzativa dell’Intero gruppo”. Inzaghi Inter“ieri il tecnico alla ripresa degli allenamenti ha ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’riparte dopo la sconfitta contro il Sassuolo È già tempo di guardare avanti per l’che venerdì sera sarà impegnata contro il Genoa nell’ottava giornata del girone di ritorno. Nella giornata di, Simoneè stato a colloquio con laper analizzare la sconfitta di domenica e cercare di ripartire. “Il momento difficile dell’è già stato analizzato in più aspetti: dal calendariostanchezza, passando per i cali che solitamente hanno le squadre di Simonenella seconda metà di stagionescarsa verve realizzativa dell’o gruppo”.il tecnicoripresa degli allenamenti ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter ieri E' una Juve senza fiato. Pareggio pericoloso con il Villarreal E' stato così con il Torino, con l'Inter, con l'Atalanta e ieri con il Villarreal, un controsenso che punisce senza pietà la sua filosofia di gioco. Ma in casa del Sottomarino i bianconeri hanno ...

Inter, dalla Champions un'indiscrezione di mercato: tifosi in fermento Inter: l'addio di Lukaku brucia ancora Nella scorsa estate l' Inter ha dovuto fare i conti con una ...dopo un buon inizio le cose non hanno funzionato e la dimostrazione è arrivata nella gara di ieri ...

Inter, ieri Inzaghi ha parlato alla squadra ad Appiano: ecco cos’ha detto fcinter1908 'Ieri la metro B, oggi la A'. Ancora problemi a Roma: servizio interrotto a Termini Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Effetto Inter, assalto granata alle ricevitorie: sold out ormai vicino Allo stadio Meazza, il 4 marzo, è in programma Inter-Salernitana. I campioni d'Italia in carica ... Oggi i pochi fortunati potranno ancora sperare di intascare il prezioso tagliando. Ieri sera, le ...

