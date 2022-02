Il 5G sta crescendo più di ogni altra tecnologia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Il 2021 si è chiuso con 660 milioni di abbonamenti 5G in tutto il mondo, 98 milioni in più nel solo quarto trimestre. Lo afferma l'ultimo Mobility Report di Ericsson. Tra ottobre e dicembre scorsi, il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband (ossia quelli che consentono di utilizzare app e servizi online) ha raggiunto i 6,9 miliardi, con un incremento del 6% anno su anno. Oggi l'85% degli abbonamenti mobile sono a banda larga. Si rafforza la leadership degli abbonamenti Lte, che nell'ultimo trimestre sono aumentati di circa 37 milioni, arrivando a un totale di 4,7 miliardi, ovvero il 57% di tutti gli abbonamenti mobili. Diminuiscono, invece, gli abbonamenti alle più datate reti HSPA (-51 milioni) e GSM (-52 milioni). Pare chiaro, quindi, che il 5G stia crescendo più di ogni altra tecnologia. E che ormai ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Il 2021 si è chiuso con 660 milioni di abbonamenti 5G in tutto il mondo, 98 milioni in più nel solo quarto trimestre. Lo afferma l'ultimo Mobility Report di Ericsson. Tra ottobre e dicembre scorsi, il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband (ossia quelli che consentono di utilizzare app e servizi online) ha raggiunto i 6,9 miliardi, con un incremento del 6% anno su anno. Oggi l'85% degli abbonamenti mobile sono a banda larga. Si rafforza la leadership degli abbonamenti Lte, che nell'ultimo trimestre sono aumentati di circa 37 milioni, arrivando a un totale di 4,7 miliardi, ovvero il 57% di tutti gli abbonamenti mobili. Diminuiscono, invece, gli abbonamenti alle più datate reti HSPA (-51 milioni) e GSM (-52 milioni). Pare chiaro, quindi, che il 5G stiapiù di. E che ormai ...

