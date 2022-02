Domenica In | Pierpaolo Pretelli ancora assente | le ipotesi del web

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - MarioManca : Ho intervistato Pierpaolo Pretelli: - Luca_zone : RT @tvblogit: Domenica In, che fine ha fatto Pierpaolo Pretelli? - _lavispateresa_ : RT @VanityFairIt: Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a Domenic… - zazoomblog : Domenica In Pierpaolo Pretelli è sparito: cosa è accaduto alla ‘spalla’ di Mara Venier - #Domenica #Pierpaolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Pierpaolo

La scorsala Grannò e le sue colleghe Alice Arcuri ed Elisa Di Eusanio erano ospiti di Da ... Beatrice ha ricevuto un videomessaggio proprio dache ha svelato un aneddoto riguardante ...... che fine ha fattoPretelli? La risposta, a quanto pare, è meno chiara del previsto? L'aspirante mattatore? L'articoloIn,Pretelli è sparito: cosa è accaduto alla '...L'assenza di Pierpaolo Pretelli a Domenica In continua a far mormora il web. Da parte di Mara Venier non c'è stato nessuna replica.Beatrice Grannò, che interpreta Carolina in Doc, ha raccontato come è nata la sua amicizia con Pierpaolo Spollon sul set ...