Calendario ATP 2022 | rilasciati i tornei della seconda metà di stagione Mantenuti quattro tornei in Cina

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ATP ha rilasciato ilriguardante la, cioè quella successiva a Wimbledon; come nel 2021, si era deciso di pubblicare la programmazione deiin tranche distinte (nello scorso anno erano). Andiamo a vedere novità, conferme e punti critici. La situazione nuova più rilevante è la conclusione, dopo 25 anni,parabola dell’ATP 250 di San Pietroburgo, che è stato ricollocato a Nur-Sultan, in Kazakistan (è il nome dell’ex Astana). Per il resto, quasi tutto va a rimorsi secondo quel che già esisteva nel 2019, con qualcosa che scontenterà senza dubbio parecchi. ATP Dubai, risultati 23 febbraio: approdano ai quarti ...

I primi eventi sono indomenica prossima , 27 febbraio. Alle ore 11 locali (le 8 ... dalleFinals di tennis alle Universiadi di Torino 2025 . Ad Expo Dubai non potevano mancare anche l'...Per Berrettini guaio muscolare alla zona addominale come lo scorso anno agli Australian Open e alle ultimeFinals. Ilprevede la doppia trasferta americana con i primi Masters 1000 ...L'ATP ha rilasciato il calendario riguardante la seconda metà della stagione 2022, cioè quella successiva a Wimbledon; come nel 2021, si era deciso di pubblicare la programmazione dei tornei in tranch ...L'azzurro fuori dal torneo messicano per mano del qualificato statunitense, dopo tre ore di lotta e nervosismo. In due set passano Medvedev e Tsitsipas ...