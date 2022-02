Andrew Garfield da Spider-Man a Under the Banner of Heaven, miniserie dark su una scioccante storia vera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continua il periodo d’oro di Andrew Garfield. Dopo la nomination all’Oscar per Tick, Tick… Boom! e il ritorno nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, l’attore è protagonista sul piccolo schermo con un nuovo progetto, il primo per la televisione. FX/Hulu ha svelato il primo teaser di Under the Banner of Heaven, miniserie true crime basata sull’omonimo saggio, a sua volta tratto da una sconvolgente storia vera. Pubblicato nel 2003 da Jon Krakauer, in Italia col titolo di In Nome del Cielo. Una storia di Fede Violenta, la miniserie si concentra sul duplice omicidio commesso da Ron e Dan Lafferty, due fratelli mormoni che hanno ucciso la loro cognata Brenda e la nipote Erica nel 1984. I ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continua il periodo d’oro di. Dopo la nomination all’Oscar per Tick, Tick… Boom! e il ritorno nei panni di Peter Parker in-Man: No Way Home, l’attore è protagonista sul piccolo schermo con un nuovo progetto, il primo per la televisione. FX/Hulu ha svelato il primo teaser ditheoftrue crime basata sull’omonimo saggio, a sua volta tratto da una sconvolgente. Pubblicato nel 2003 da Jon Krakauer, in Italia col titolo di In Nome del Cielo. Unadi Fede Violenta, lasi concentra sul duplice omicidio commesso da Ron e Dan Lafferty, due fratelli mormoni che hanno ucciso la loro cognata Brenda e la nipote Erica nel 1984. I ...

