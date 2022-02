Amici, bomba su Raimondo Todaro: “Non conviene mettersi contro la Celentano perchè …” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha lasciato Milly Carlucci e Ballando con le stelle per approdare all’interno di un nuovo programma e adesso, secondo alcuni rumors, il suo posto da insegnante potrebbe essere a rischio. Di chi stiamo parlando? Del celebre ballerino e insegnante di danza Raimondo Todaro. Ma, per quale motivo il suo posto ad Amici sarebbe a rischio? Facciamo un po’ di chiarezza. Raimondo Todaro professore di Amici di Maria De Filippi Tutti conoscono e nel tempo hanno imparato ad apprezzare Raimondo Todaro. L’uomo quest’anno ha scelto di lasciare il suo posto da ballerino nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle per occupare la cattedra di professore nel celebre e amatissimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha lasciato Milly Carlucci e Ballando con le stelle per approdare all’interno di un nuovo programma e adesso, secondo alcuni rumors, il suo posto da insegnante potrebbe essere a rischio. Di chi stiamo parlando? Del celebre ballerino e insegnante di danza. Ma, per quale motivo il suo posto adsarebbe a rischio? Facciamo un po’ di chiarezza.professore didi Maria De Filippi Tutti conoscono e nel tempo hanno imparato ad apprezzare. L’uomo quest’anno ha scelto di lasciare il suo posto da ballerino nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle per occupare la cattedra di professore nel celebre e amatissimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ...

