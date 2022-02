Villarreal-Juve 1-1 | gol lampo di Vlahovic | pari di Parejo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) VILA-REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il goldi Dusannon basta allantus per espugnare l’Estadio de la Ceramica. Nel secondo tempo Danipareggia per ile finisce 1-1 la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Si deciderà tutto nel match di ritorno, il prossimo 16 marzo all’Allianz Stadium di Torino. Emery si affida al suo classico 4-4-2 con Chukwueze e Alberto Moreno sugli esterni e Lo Celso avanti al fianco di Danjuma, reduce dalla tripletta di sabato sul campo del Granada. Dall’altro lato scelte quasi obbligate per Allegri che non recupera Chiellini e Dybala mentre Bonucci ce la fa ma parte dalla panchina. Nel 3-5-2 del tecnico toscano fasce presidiate da De Sciglio e Cuadrado mentre Morata è il partner d’attacco di. E al ...

La gioia dei giocatori deldopo il pareggio di Daniel Parejo nella sfida contro la Juventus UEFA via Getty Images I difensori bianconeri si perdono Parejo sul taglio, il centrocampista ...Lapareggia 1 - 1 contro ilin Spagna nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le reazioni dei socialVILA-REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il gol lampo di Dusan Vlahovic non basta alla Juventus per espugnare l’Estadio de la Ceramica. Nel secondo tempo Dani Parejo pareggia per il Villarreal e finisce 1-1 ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Mediaset dopo il pareggio per 1-1 in Champions League contro il Villarreal. Il tecnico ...