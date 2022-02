Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora essere in apertura topolina dito consiglio della Federazione Russa ha trasmesso in tv e orario discorso Alla nazione è il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle due auto chiamate repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale è ordinato l’invio dell’esercito Russo in donbass come missione di peacekeeping il presidente Putin ha invitato poi che fa cessare immediatamente le operazioni militari contro i separatisti filorussi che Mosca già bollato come genio cidio Altrimenti ogni responsabilità per ulteriori spargimenti di sangue ricadrà sulla coscienza del regime creino la decisione assolutamente necessaria è stata motivata dal fatto che a suo dire la qualità di Chi è Fra non hanno intenzione di portare avanti una soluzione diplomatica che ...