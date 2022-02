Torun, Iapichino non decolla. Che lanci Ponzio e Weir (Di martedì 22 febbraio 2022) Le scosse, dal meeting di Torun, arrivano dal getto del peso con Nick Ponzio e Zane Weir a 21.50 contemporaneamente. Due azzurri insieme a quella misura, mai visto prima. Non decolla, invece, Larissa ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 febbraio 2022) Le scosse, dal meeting di, arrivano dal getto del peso con Nicke Zanea 21.50 contemporaneamente. Due azzurri insieme a quella misura, mai visto prima. Non, invece, Larissa ...

