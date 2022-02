Grande Fratello Vip 6 i concorrenti: eliminato Kabir ieri 21 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6 2021, chi sono i concorrenti? Chi è stato eliminato? La casa del Grande Fratello Vip 2021 ha riaperto la sua porta rossa a una nuova “formazione” di concorrenti più o meno Vip. Alfonso Signorini al timone del programma in onda il lunedì e il giovedì alle 21:30 circa (il giovedì non sempre) almeno fino al prossimo dicembre. Quest’anno il conduttore è accompagnato da nuovi opinionisti: Adriana Volpe tornerà dopo essere stata concorrente due edizioni fa e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ecco i concorrenti all’interno della casa, una lista che aggiorneremo dopo ogni puntata per avere sempre sotto controllo chi è in casa, chi è stato eliminato. Grande Fratello Vip 6 i ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 febbraio 2022)Vip 6 2021, chi sono i? Chi è stato? La casa delVip 2021 ha riaperto la sua porta rossa a una nuova “formazione” dipiù o meno Vip. Alfonso Signorini al timone del programma in onda il lunedì e il giovedì alle 21:30 circa (il giovedì non sempre) almeno fino al prossimo dicembre. Quest’anno il conduttore è accompagnato da nuovi opinionisti: Adriana Volpe tornerà dopo essere stata concorrente due edizioni fa e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ecco iall’interno della casa, una lista che aggiorneremo dopo ogni puntata per avere sempre sotto controllo chi è in casa, chi è statoVip 6 i ...

