Ferlaino: “Scudetto al Napoli? Manca solo un tassello” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha preso parte alla presentazione del docufilm “La partita nel fango” dedicato a Diego Armando Maradona, in seguito ha parlato anche alla stampa presente. Questo quanto riferito da Tuttomercatoweb: “Napoli-Barcellona? Mi aspetto una grande prestazione del Napoli, il Barça non ha più Messi e da tifoso spero che gli azzurri possano batterli”. Piotr Zielinski, Barcellona-Napoli“Cosa Manca al Napoli per vincere lo Scudetto? Un po’ di fortuna, ieri l’ha avuta. È sempre una fortuna trovare il pareggio a tre minuti dalla fine. Non ci sono grandissime squadre, Inter, Milan e Juve hanno giocato male. Ci spero”. “Maradona l’ha fatta arrabbiare qualche volta? Non ricordo, ormai è tutto cancellato”. Infine, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Corrado, ex presidente del, ha preso parte alla presentazione del docufilm “La partita nel fango” dedicato a Diego Armando Maradona, in seguito ha parlato anche alla stampa presente. Questo quanto riferito da Tuttomercatoweb: “-Barcellona? Mi aspetto una grande prestazione del, il Barça non ha più Messi e da tifoso spero che gli azzurri possano batterli”. Piotr Zielinski, Barcellona-“Cosaalper vincere lo? Un po’ di fortuna, ieri l’ha avuta. È sempre una fortuna trovare il pareggio a tre minuti dalla fine. Non ci sono grandissime squadre, Inter, Milan e Juve hanno giocato male. Ci spero”. “Maradona l’ha fatta arrabbiare qualche volta? Non ricordo, ormai è tutto cancellato”. Infine, ...

