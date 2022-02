Ucraina: Boschi, 'mai bambini in guerra' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l'Ucraina. L'innocenza si prepara alla guerra. Immagini che non vorremmo mai vedere". Lo scrive in un post su Instagram Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l'. L'innocenza si prepara alla. Immagini che non vorremmo mai vedere". Lo scrive in un post su Instagram Maria Elena, capogruppo di Italia viva alla Camera.

