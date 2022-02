Traffico Roma del 21-02-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora trafficato il raccordo code a tratti in carreggiata esterna dallaFiumicino all’appia e dalla Prenestina alla Tiburtina file interna da 7 a Tiburtina e dalla Prenestina all’ardeatina rallentamenti e file in tangenziale da Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi direzione Olimpico code verso San Giovanni da Scalo San Lorenzo rimangono con ingresso sulla sulla Salaria e sulla Cassia fila in via Druso in via Terme di Caracalla in direzione di quest’ultima a Montespaccato chiusa per incidente via Gaetano Mazzoni tra via di Vallelunga e via Giovanni senzaterra da oggi è fino al 24 febbraio via della Vasca Navale è chiusa per lavori tra le 7 e le 17:30 di conseguenza deviate le linee bus dati zona ai Parioli continuano le potature in via dell’agonistica Chiusa domani in fascia oraria 8:30 ...