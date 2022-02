Tom Clancy’s Rainbow Six Siege svela Anno 7 Stagione 1 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giorno 19 febbraio, Ubisoft ha presentato la Stagione 1 di Anno 7 di Rainbow Six Siege: Demon Veil. Questa Stagione introduce Azami, un nuovo Operatore giapponese, una nuova mappa, una modalità di gioco Team Deathmatch permanente, aggiornamenti del gameplay tra cui Attacker Repick, viste universali e altro ancora. In Demon Veil, scoprirai i segreti di Azami, un nuovo Difensore – dotato del gadget Kiba Barrier, le sue bombole lanciabili distribuiscono un materiale espandibile che si solidifica trasformandosi in una superficie antiproiettile, fornendo una rapida copertura. Il gadget di Azami permette di riparare rapidamente i buchi nei muri e nei pavimenti, creando un approccio difensivo più mobile e versatile. Azami è un Operatore di media velocità e media salute, e il suo equipaggiamento prevede ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giorno 19 febbraio, Ubisoft ha presentato la1 di7 diSix: Demon Veil. Questaintroduce Azami, un nuovo Operatore giapponese, una nuova mappa, una modalità di gioco Team Deathmatch permanente, aggiornamenti del gameplay tra cui Attacker Repick, viste universali e altro ancora. In Demon Veil, scoprirai i segreti di Azami, un nuovo Difensore – dotato del gadget Kiba Barrier, le sue bombole lanciabili distribuiscono un materiale espandibile che si solidifica trasformandosi in una superficie antiproiettile, fornendo una rapida copertura. Il gadget di Azami permette di riparare rapidamente i buchi nei muri e nei pavimenti, creando un approccio difensivo più mobile e versatile. Azami è un Operatore di media velocità e media salute, e il suo equipaggiamento prevede ...

