Silvia Toffanin debutta a Striscia la Notizia, la conduttrice al fianco di Ezio Greggio: per quanto (Di lunedì 21 febbraio 2022) La conduttrice volto storico di Verissimo è pronta a debuttare dietro il bancone più famoso della televisione italiana. A partire da oggi lunedì 21 febbraio 2022 Silvia Toffanin sbarca alla conduzione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci nel quale sarà impegnata al fianco dell'immancabile Ezio Greggio. Il pubblico è curioso di vedere come si comporterà la presentatrice, dopo il sorprendente annuncio di due settimane fa, che ha fatto della compostezza il suo marchio di fabbrica e che sarà messa arduamente alla prova nella breve ma seppur intensa settimana di conduzione. Alla conduttrice il compito di lanciare i divertenti servizi e prestarsi alle gag del co-conduttore storico della trasmissione nella ...

