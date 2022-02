“Povero gabbiano | hai perduto la compagna” spopola sul web | perchè tutti la cantano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Stando negli ultimi giorni sul web la canzone “” di Gianni Celeste. Il nome originale della traccia Tu comm’a me, uscita 34 anni fa, nelle ultime ore sta diventando un trend grazie ai video pubblicati su Tik Tok. Il brano racconta un storia d’amore, in cui il protagonista, l’innamorato, si paragona a un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

teo_acm : RT @SonsofAcMilan: Niente i meme del povero Gabbiano mi stanno uccidendo ?????? - marixisheree : RT @Valeriangione: io che penso al povero gabbiano che ha perduto la compagna - ironxnat : povero gabbiano ?? - SonsofAcMilan : Niente i meme del povero Gabbiano mi stanno uccidendo ?????? - cicotweet1 : @Alyenante Povero gabbiano, hai perduto la compagnaaaAaaAaaAAAAaa -

Ultime Notizie dalla rete : Povero gabbiano

, hai perduto la compagna' , si sente ormai spesso nelle storie di Instagram e nei post che appaiono in bacheca. Ma cosa significa questo tormentone? È il verso di 'Tu comme a mme' ,...Il" di Gianni Celeste sta spopolando sui social tanto da diventare un trend nazionale. La canzone neomelodica sta vivendo una nuova vita nel 2022 dopo la pubblicazione nell'album ...È il verso di “Tu comme a mme”, brano di Gianni Celeste che racconta la fine di un amore, ormai cantato praticamente da tutti i giovani e molto in voga su tik tok e nelle storie instagram E’ diventato ...In poche ore il brano di Gianni Celeste ha superato i 45.000 utilizzi ed ha ottenuto la targhetta “popolare” all’interno di TikTok ...