"Non trattiene neanche la pipì". Prego? Iva Zanicchi umiliata in studio, gelo da Fabio Fazio | Guarda (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il Festival di Sanremo 2022, Iva Zanicchi è un po' ovunque. E così, eccola anche nello studio di Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio su Rai 3. La mitica aquila di Ligonchio, nel corso della trasmissione, ripropone ovviamente la canzone con cui era approdata all'Ariston, Voglio amarti, testo dal brano piuttosto spinto (tanto da essere stato "smussato" rispetto alla versione originale) e che ha fatto molto discutere. E dopo l'esibizione, ecco che si scatena il dibattito, o meglio il varietà. Fa Fabio Fazio, insieme alla Zanicchi, un'altra coppia d'assi: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. Ed ecco che Malgioglio afferma: "Io con Orietta Berti mi confido e non mi confido e lei non dice niente". E la Berti orgogliosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il Festival di Sanremo 2022, Ivaè un po' ovunque. E così, eccola anche nellodi Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto dasu Rai 3. La mitica aquila di Ligonchio, nel corso della trasmissione, ripropone ovviamente la canzone con cui era approdata all'Ariston, Voglio amarti, testo dal brano piuttosto spinto (tanto da essere stato "smussato" rispetto alla versione originale) e che ha fatto molto discutere. E dopo l'esibizione, ecco che si scatena il dibattito, o meglio il varietà. Fa, insieme alla, un'altra coppia d'assi: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. Ed ecco che Malgioglio afferma: "Io con Orietta Berti mi confido e non mi confido e lei non dice niente". E la Berti orgogliosa ...

Advertising

likeirisheyes : RT @discepolo_delGF: Comunque pensate scandalizzarsi per un bacio lesbo, e non per un uomo che trattiene una ragazza ubriaca. Pensate i pro… - Pia9962374655 : RT @discepolo_delGF: Comunque pensate scandalizzarsi per un bacio lesbo, e non per un uomo che trattiene una ragazza ubriaca. Pensate i pro… - elisabe89376579 : RT @discepolo_delGF: Comunque pensate scandalizzarsi per un bacio lesbo, e non per un uomo che trattiene una ragazza ubriaca. Pensate i pro… - dannydany8 : RT @HpPjRoAe: Io più che scandalizzarmi di una Soleil ubriaca che bacia Delia mi scandalizzo di voi che non vedete un' 'uomo' come Alex bel… - CarsteiSilvia : RT @CartinaLa: #gfvip Davide e Barù che fanno finta di voler dormire per sbolognare Jessica e appena esce diventano pimpanti come fossero l… -

Ultime Notizie dalla rete : Non trattiene Ossimori: arte contemporanea a Verona ... agli occhi, non resta che riconfigurare attentamente il giudizio persuasivo appena dato per ... così cerca l'energia vitale che la materia stessa conserva, trattiene e lascia deflagrare restituendola ...

Volley femminile: Millenium allunga a Ravenna la serie positiva Piva, difesa per due azioni consecutive da una super Rocchi, non si trattiene e mette a terra la diagonale vincente del 6 - 13, ripetendosi poco dopo con la parallela del 7 - 14. Cvetnic trova il ...

"No, non è così...": Scamacca non si trattiene in diretta, che beffa per l'Inter SerieANews GF Vip, Manila Nazzaro in crisi: 'Se accontenti uno, scontenti l'altro' Spettacoli e Cultura - Manila Nazzaro si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui non ha trattenuto nemmeno le lacrime dopo l'allontanamento delle sue .... Eppure, l'ingresso di Delia Duran ha ...

... agli occhi,resta che riconfigurare attentamente il giudizio persuasivo appena dato per ... così cerca l'energia vitale che la materia stessa conserva,e lascia deflagrare restituendola ...Piva, difesa per due azioni consecutive da una super Rocchi,sie mette a terra la diagonale vincente del 6 - 13, ripetendosi poco dopo con la parallela del 7 - 14. Cvetnic trova il ...Spettacoli e Cultura - Manila Nazzaro si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui non ha trattenuto nemmeno le lacrime dopo l'allontanamento delle sue .... Eppure, l'ingresso di Delia Duran ha ...