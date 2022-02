Milan, Inter e Napoli, calendario a confronto: qui si decide lo scudetto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al momento è ancora il Milan ad occupare la vetta della classifica. Il passo falso di sabato - il pareggio di Salerno - ha evidenziato qualche problema di gestione soprattutto con le "piccole", ma ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al momento è ancora ilad occupare la vetta della classifica. Il passo falso di sabato - il pareggio di Salerno - ha evidenziato qualche problema di gestione soprattutto con le "piccole", ma ...

Advertising

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - FBiasin : #Inter e #Milan hanno commesso lo stesso errore: pensare che dall'altra parte si scansino solo perché ti chiami #Inter o #Milan. - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? Frena il #Milan, si schianta l’#Inter: le big vanno in testacoda. Un Campionato atipico, ma forse per questo ancora più be… - saulnigg : RT @FInterlettuale: Milan,Liverpool,Sassuolo: 7 tiri,6 goal. Ormai gli avversari sanno che basta centrare la porta,e infatti tirano da tutt… -