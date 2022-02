Generazione Highlander

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Altro che viale del tramonto. Non pensate neanche per un istante di chiamarli vecchie glorie, per carità. Sono, gli Immortali, giunti ormai alla terza giovinezza. Non invecchiano mai. E il palco dell’Ariston è stata la loro apoteosi: i miti del nostro passato sono tornati. Dopo averci fatto vivere i migliori anni della nostra vita, i grandi dello spettacolo oggi si riprendono la scena. Pensavamo fossero orsi in letargo, buoni giusto per qualche ospitata. Invece ci ritroviamo sublimi regine, uomini dalle chiome folte e scure (come Massimo Ranieri, che a Sanremo arrivò nel 1968 a 17 anni e ancora si piange quando canta), panterone e tigri del materasso. Come Iva Zanicchi che a 82 anni dichiara di fare ancora l’amore con il marito, «perché se smetti di fare sesso, non lo fai più». Non sia mai. E poi sale sul palco e per quattro minuti canta che sì vuole ...