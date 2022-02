Amadeus a Sanremo 2023? Fiorello: “Farà il quarto, anche il quinto” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amadeus a Sanremo 2023? Forse. Una telefonata ironica di Fiorello, in diretta a Che Tempo Che Fa, fa ben sperare. Il mattatore chiama in diretta il numero di telefono di Amadeus, che, ospite di Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa, ha lasciato lo smartphone acceso. Nel corso della puntata in onda ieri si è parlato anche del prossimo Festival della Canzone Italiana, e addirittura del successivo. Ci sarà davvero Amadeus a Sanremo 2023? Entrambi potrebbero restare nelle mani di Amadeus, sotto la sua guida da direttore artistico e presentatore della kermesse canora. Fiorello ironizza, infatti, sui prossimi impegni del grande amico e dice: “Pronto? Ciuriiiii. Vi dico solo che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)? Forse. Una telefonata ironica di, in diretta a Che Tempo Che Fa, fa ben sperare. Il mattatore chiama in diretta il numero di telefono di, che, ospite di Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa, ha lasciato lo smartphone acceso. Nel corso della puntata in onda ieri si è parlatodel prossimo Festival della Canzone Italiana, e addirittura del successivo. Ci sarà davvero? Entrambi potrebbero restare nelle mani di, sotto la sua guida da direttore artistico e presentatore della kermesse canora.ironizza, infatti, sui prossimi impegni del grande amico e dice: “Pronto? Ciuriiiii. Vi dico solo che ...

