Tim sceglie i Maneskin | “I wanna be your slave” per lo spot della Serie A

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo Mina, TIM ha scelto la musica deiper la campagna pubblicitaria. E per laA la canzone scelta per introdurre le partite del campionato italiano è il brano “Ibe”. La voce di Damiano David sostituisce così quella di Mina, il cui rapporto con TIM si è chiuso alla fine del 2021, come fa sapere Calcio e Finanza. SportFace.

Advertising

martad_509 : come la produzione sceglie il vincitore della prova tim #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Tim sceglie

Sportface.it

...va il decoder Atmosphere e come suona Ci troviamo di fronte allo stesso identico decoder cheha ... Se sila seconda opzione non ci sarà uscita audio tramite HDMI, suonerà solo il sistema ...Junior e Alexis si giocano il posto di partita in partita e il tecnicoa seconda delle ... Guarda tutta la Serie Asu DAZN. Attiva ora Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...Dopo Mina, TIM ha scelto la musica dei Maneskin per la campagna pubblicitaria. E per la Serie A la canzone scelta per introdurre le partite del campionato italiano è il brano “I wanna be your slave”."Tim Cook si è detto entusiasta di ricevere il ... nella sede centrale dell'ateneo (anche se non è escluso che la scelta possa ricadere sull'aula magna del campus di San Giovanni a Teduccio ...